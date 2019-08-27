نتنياهو "ينصح" حسن نصر الله بالهدوء

تل أبيب- (د ب أ):

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "النصح" اليوم الثلاثاء للأمين العام لحركة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله بـ "الهدوء".

وقال نتنياهو، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "سمعت تصريحات نصر الله. أنصح نصر الله بأن يهدأ. إنه يعلم جيدا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف :"أود أن أقول له، وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني): احذروا في كلامكم، واحذروا أكثر في أفعالكم".

يأتي هذا في ظل استعدادات يتخذها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية تحسبا لأي رد من حزب الله على مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية في سورية أو أنشطة الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان نصر الله تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيّرة في سماء بلاده.