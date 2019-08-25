جونسون يبحث مع ترامب العوائق البيروقراطية أمام بضائع المملكة المتحدة

نيويورك - (د ب أ):

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تنهي العوائق البيروقراطية أمام البضائع البريطانية، وفقا لتقارير من صحيفة "التليجراف"، حسبما ورد في تقرير لوكالة أنباء بلومبرج.

وطرح جونسون أفكاره بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مكالمة هاتفية أمس الجمعة، ذكرت التليجراف أنها كان "متوترة".