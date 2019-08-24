الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين حوثيتين باتجاه خميس مشيط

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن نجاح الدفاعات السعودية، اليوم السبت، في اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه المملكة من الأراضي اليمنية.

وقال التحالف في بيان رسمي "إن الطائرتين المسيّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية على خميس مشيط، جنوب السعودية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الخميس الماضي اعتراضه وإسقاطه طائرتين دون طيار، أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة عمران/ شمال العاصمة اليمنية صنعاء/باتجاه السعودية.

إلا أن جماعة الحوثي، أعلنت الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، "يحيى سريع" إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2K وأصابت أهدافها".

وأضاف "سريع" وفقا لقناة المسيرة، أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع "العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وكثف الحوثيون مؤخرا من هجماتهم بالطائرات المسيرة على أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعودية.