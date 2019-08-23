الجيش السوري يحاصر نقطة المراقبة التركية جنوبي إدلب

دمشق - أ ش أ

تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب محافظة إدلب، وذلك بعد إحرازها تقدما ميدانيا في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - بأن القوات السورية فرضت سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي جنوب إدلب؛ ما مكنها من الوصول لنقطة المراقبة التركية ومحاصرتها.

وقالت الخارجية السورية - أمس - إن أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة هو وجود غير مشروع، متهمة السلطات التركية بعدم الالتزام بأي من اتفاقات سوتشي بشأن "خفض التصعيد" في إدلب.