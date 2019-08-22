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    قتلى وجرحى في اليمن بعد اشتباكات عنيفة بين "الشرعية" و"الانتقالي"

    11:10 م الخميس 22 أغسطس 2019
    قتلى وجرحى في اليمن بعد اشتباكات عنيفة بين "الشرعية" و"الانتقالي"

    أرشيفية

    صنعاء - (أ ش أ)

    أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن قتلى وجرحى سقطوا خلال مواجهات بين قوات الشرعية اليمنية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية، وتم خلالها إحراق معدات عسكرية.

    وأوضحت القناة أن الاشتباكات تدور بين "النخبة الشبوانية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، و"اللواء 21" التابع للشرعية من جهة أخرى، في شارع درهم ومحيط السنترال وسط مدينة عتق، كما امتدت الاشتباكات إلى المدخل الشرقي لمدينة عتق، ومحيط الإدارة المحلية والمركز الثقافي، وبالقرب من مطار عتق العسكري.

    وأشارت إلى أن المعارك على أشدها وأن الانفجارات تهز مدينة عتق، وسط تعزيزات مكثفة تصل الطرفين، كما أفادت المصادر عن تحليق لطيران التحالف مع احتدام المعارك في عتق.

    هذا المحتوى من

    التحالف العربي اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي

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