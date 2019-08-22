رئيس الوزراء البولندي: النفقات العسكرية لألمانيا ضئيلة

وارسو (د ب أ)

وجه رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، انتقادات حادة لألمانيا على خلفية إنفاقها العسكري، قائلا في تصريح لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، اليوم الخميس: "لا أقول إن ألمانيا تعيش عسكريا على حساب الآخرين، ولكن مساهماتها المالية لا تتناسب مع التزاماتها، على ألمانيا أن تسارع لزيادة نفقاتها العسكرية".

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي قرر عام 2014 إلزام الدول الأعضاء بالحلف بالسعي حتى عام 2024 لرفع إنفاقها العسكري إلى 2% من إجمالي ناتجها القومي.

ورغم أن ألمانيا تستهدف الوصول بنفقاتها العسكرية خلال العام الجاري إلى 36ر1% من إجمالي ناتجها القومي، لا بزال حجم هذا الإنفاق لا يزال دون الهدف الذي حدده الحلف.

وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية تسعى للوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 5ر1% بحلول عام 2024 إلا أن خطط الموازنة على المدى المتوسط لا توحي بذلك، حيث ترصد هذه الخطط 24ر1% من إجمالي حجم الموازنة لعام 2023.

وأكد رئيس الوزراء البولندي دعمه نشر قوات أمريكية في بولندا، على ألا يتسبب ذلك في إضعاف الوجود الأمريكي في ألمانيا، وقال: "إنها ليست مسألة إما أو"، مضيفا: "نحتاج قاعدة حلف الأطلسي بمدينة رامشتاين الألمانية، ونحتاج قاعدة جديدة دائمة في بولندا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا، وتدرس نقل هؤلاء الجنود من ألمانيا.

وكان السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد جرينل، قد ربط بين هذه الخطط وضعف الإنفاق العسكري الألماني.

وأكد رئيس الوزراء البولندي أن بلاده لن تشارك في مهمة عسكرية تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في الخليج، وقال: "لقد كانت هناك مبالغة في تفسير موقفنا... لقد قمنا بمحادثات، ولكننا لم نوافق على المشاركة لا بقوات ولا بشكل آخر، في مهمة "الحارس" في الخليج، لن يحدث هذا أيضا".

وكان وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيت، قد صرح مؤخرا بأنه "من الممكن تقديم نوع ما من الدعم البولندي للجهود الأمريكية والبريطانية"، دون أن يتطرق إلى شكل هذا الدعم.