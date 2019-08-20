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    شكري ونظيره الايرلندي يبحثان سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط

    09:50 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    شكري ونظيره الايرلندي يبحثان سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة - (د ب أ):

    تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من سيمون كوفنى، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتجارة الايرلندي، تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط.

    وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات المختلفة، والأوضاع الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني وعملية السلام.

    وتناول الاتصال أهمية استعادة الزخم على مسار عملية التسوية وتحقيق السلام الذي يلبي التطلعات لضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة. وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية في هذا الشأن، مشددًا على أهمية التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

    سامح شكري وزارة الخارجية الشرق الأوسط إيرلندا سيمون كوفنى
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