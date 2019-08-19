ترامب يدعو الهند وباكستان إلى خفض التوتر

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ودعاه إلى خفض التوتر بين الهند وباكستان.

وتاتي هذه الدعوة في ظل احتدام التوتر بين القوتين النوويتين بسبب كشمير.

كان ترامب تحدث الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأبلغه برسالة مماثلة.

يذكر أن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها لباكستان، حليفتها في حقبة الحرب الباردة ، وشرعت مؤخرا في تقوية علاقاتها مع الهند ، القوة الاقتصادية الناهضة. لكن خان زار البيت الأبيض مؤخرا للقاء ترامب، وإن كانت الزيارة لم تؤد إلى تدفق جديد للمساعدات إلى بلاده.

كانت الهند ألغت هذا الشهر الوضع الدستوري الخاص لكشمير وفرضت حصارا أمنيا على الإقليم ، مما أشعل توترا جديدا بين الدولتين المتنافستين في جنوب شرق آسيا اللتين خاضتا حربين بسبب كشمير.

وتسيطر باكستان والهند على أجزاء فقط من كشمير ، لكن تطالب كل منهما بأحقيتها في الإقليم بأكمله منذ حصولهما على الاستقلال من بريطانيا في عام 1947.