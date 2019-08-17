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    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت مساء اليوم

    09:17 م السبت 17 أغسطس 2019
    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت مساء اليوم

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    الكويت - (د ب أ):
    وصل إلى الكويت مساء اليوم السبت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على رأس وفد يضم الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ومدير عام إدارة الخليج في الخارجية الإيرانية السفير علي رضا عنايتي وعددا آخر من المسؤولين الإيرانيين.

    ونشرت صحيفة الرأي الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن الوزير ظريف سيلتقي خلال الزيارة التي تختتم غدا الأحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات التي تمر في المنطقة والإقليم.

    كانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنه من المقرر أن يبدأ ظريف جولة أوروبية وخليجية.

    وتأتي جولات ظريف على خلفية التوترات في منطقة الخليج في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط، والعقوبات الأمريكية على طهران.

    جواد ظريف الخارجية الإيرانية الكويت

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