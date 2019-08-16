  • عاجل:معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    فلكي كويتي: بعيدون عن مسار الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا

    11:39 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    فلكي كويتي: بعيدون عن مسار الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا

    مسار الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا - عادل السعدون

    الكويت - أ ش أ

    دحض الفلكي الكويتي عادل السعدون، المخاوف التي ساورت بعضا من أصحاب منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، من تأثر أجواء البلاد بأي ملوثات إشعاعية، عقب انتشار مخاوف عالمية من انتقال التأثير الإشعاعي، عقب انفجار قاعدة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة سيفيرودفينسك الروسية.

    وقال السعدون – في تصريح صحفي - إن الكويت ودول الخليج، بعيدة عن مسار الغبار الإشعاعي الذي تحمله طبقات الجو جراء الانفجار النووي الذي حدث في روسيا.

    وأشار إلى أن حادثة الانفجار الذي وقع بالقاعدة الروسية، لا يمكن مقارنتها بانفجار مفاعل محطة (تشيرنوبل) الشهيرة، موضحا أن ما حدث هو انفجار رأس نووي في نظام دفع صاروخي، وأن تأثيراته لن تصل إلى دول المنطقة.

    هذا المحتوى من

    عادل السعدون روسيا انفجار مواقع التواصل الاجتماعي الكويت الفلك

    الخبر التالى:

    بعد صيف ساخن.. السودانيون يستعدون لبدء مرحلة مابعد البشير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان