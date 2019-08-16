طوكيو: مقذوفات كوريا الشمالية لا تشكل أي تهديد أمني لليابان
04:49 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
طوكيو- (د ب أ):
أكدت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفات، لكنها قالت إنها لم تشكل أي تهديد أمني للبلاد.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين "تم التأكد من أن [القذائف] لن يكون لها أي تأثير على أمن بلدنا".
وتابع آبي "نحن في حالة تأهب كامل ونواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لصون الأمن العام مع التنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة."
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