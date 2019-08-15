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    تفتيش طائرة أمريكية بمطار فرانكفورت بعد تهديد بقنبلة

    09:19 م الخميس 15 أغسطس 2019
    تفتيش طائرة أمريكية بمطار فرانكفورت بعد تهديد بقنبلة

    مطار فرانكفورت

    فرانكفورت - (د ب أ):

    تعرض ركاب طائرة أمريكية إلى التحقيق والتفتيش في مطار فرانكفورت، من قبل الشرطة الألمانية الاتحادية وشرطة ولاية هيسن بعد أن كتب مجهولون على مرآة أحد مراحيضها كلمة "قنبلة".

    وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الخميس إن مجهولين كتبوا على مرآة الطائرة التي قدمت أمس الأربعاء من بورتلاند (ولاية أوريجون الأمريكية) كلمة "قنبلة"، ما أدى إلى تفتيش أكثر من 200 راكب كانوا على متنها بعد الهبوط مباشرة، ولم تعثر السلطات على القنبلة المزعومة.

    طائرة أمريكية مطار فرانكفورت الشرطة الألمانية قنبلة

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