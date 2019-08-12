استطلاع: ثلاثة أرباع البريطانيين يدعمون خطة جونسون لتعزيز صلاحيات الشرطة

لندن - (أ ش أ):

تعزز موقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون إثر ما كشفه استطلاع للرأي من أن نحو ثلاثة أرباع البريطانيين يدعمون خطته الرامية إلى زيادة صلاحيات الشرطة فيما يتعلق بالتوقيف والتفتيش.

وأفاد استطلاع أجراه مركز (يوجوف) أن نسبة 74 في المئة من البريطانيين يؤيدون مقترحات جونسون بخصوص رفع القيود عن أداء مهام الأجهزة الشرطية، بينما لم تجد تلك المقترحات معارضة سوى من نسبة 14 في المئة فقط.

وحظيت المقترحات بتأييد 93 في المئة من الناخبين المحافظين الذين شاركوا في آخر الانتخابات، وبتأييد 61 في المئة من ناخبي حزب العمال، و61 في المئة ممن أعطوا أصواتهم لحزب الديمقراطيين الأحرار، بحسب ما ذكره موقع (بوليتيكس هوم) البريطاني.

وتُسهّل القواعد الجديدة، لمدة محدودة، مهمة توقيف وتفتيش أي شخص في أي مكان حال الاعتقاد بأن ثمة أعمال عنف قد تقع.

وكان جونسون تعهد بتوفير عشرة آلاف مكان لسجين، بتكلفة 3.02 مليار دولار، في إطار تعهده بالحد من الجريمة، لا سيما في قطاع جرائم العنف والانتهاكات الجنسية.

ويتزامن ذلك مع تكهنات حول توجيه فريق جونسون الدعوة لإجراء انتخابات في الخريف المقبل، مع عودة انعقاد البرلمان، في محاولة لكسر حالة الجمود التي تشهدها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست.