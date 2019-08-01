أمريكا تضغط على ألمانيا لإقناعها بمشاركة عسكرية في مضيق هرمز

برلين - (أ ش أ)

طالب السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينل، اليوم الخميس، الحكومة الألمانية بالاشتراك في مهمة عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من تهديدات إيرانية محتملة.

وقال السفير - في تصريحات لصحيفة (اوجسبرجر الجماينه) - "أمريكا ضحت كثيرًا لمساعدة ألمانيا في البقاء كجزء من الغرب"، لافتًا إلى أن الأمريكيين يدفعون مبالغ ضخمة حيث ينتشر 34 ألف جندي أمريكي في ألمانيا.

وأعرب السفير الأمريكي عن إحباطه بشأن الموقف الألماني، لافتًا إلى أنه على ألمانيا واجب ينبغي الوفاء به، ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية".

وقال إن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز وإنه رغم تصريح أحد الوزراء، بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أينجرت كرامب كارنباور قالت في بروكسل إن ألمانيا تدرس الطلب.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، استبعد، أمس الأربعاء، مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز.