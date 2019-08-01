الاتحاد الأوروبي يعرب عن "أسفه" إزاء العقوبات الأمريكية ضد وزير خارجية إيران

بروكسل - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن أسف الأتحاد لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ويقول كارلوس رويز دي جورديجويلا، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "من جانبنا، سوف نواصل العمل مع السيد ظريف باعتباره الدبلوماسي الإيراني الأبرز (وزير الخارجية) وبالنظر إلى أهمية الحفاظ على القنوات الدبلوماسية".

وجاء القرار النادر، الذي أعلنته الولايات المتحدة أمس الأربعاء بوضع دبلوماسي أجنبي بارز في قائمة العقوبات، بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي يتضمن فرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبررت الولايات المتحدة قرارها الأحدث بالقول إن ظريف يتصرف نيابة عن المرشد الأعلى.

وأدان الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس القرار قائلا إن هذا يظهر عدم الكفاءة السياسية والأخلاقية للبيت الأبيض.

ورد ظريف، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، على الفور تقريبا، قائلا إن هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير عليه لأنه ليس لديه أصول خارج إيران يمكن أن تغلقها واشنطن أو تصادرها بموجب العقوبات.