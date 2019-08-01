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    الدفاع الروسية: بدء مناورات عسكرية في بحر البلطيق

    12:40 م الخميس 01 أغسطس 2019
    الدفاع الروسية: بدء مناورات عسكرية في بحر البلطيق

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو - (أ.ش.أ):

    بدأت اليوم الخميس مناورات "درع المحيط - 2019" الروسية في مياه بحر البلطيق بمشاركة 49 سفينة وقاربا قتاليا بهدف تقييم استعداد الأسطول الروسي .

    وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها - أن هذه المناورات ستستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري وستجري تحت قيادة قائد الأسطول البحري الروسي الأميرال نيقولاي يفمينوفا في مياه بحر البلطيق.

    وأضاف البيان أن هذه المناورات هي تدريبات عملياتية للتحقق من استعداد القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية لروسية، وستشارك فيها 49 سفينة وقاربا قتاليا و20 سفينة تأمين و58 طائرة ومروحية.

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    وزارة الدفاع الروسية موسكو روسيا بحر البلطيق

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