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هونج كونج تلغي قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين

06:25 ص الثلاثاء 09 يوليه 2019
هونج كونج تلغي قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الثلاثاء، إلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين، الذي أثار أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، واعترفت بأن عمل الحكومة على مشروع القانون فشل "فشلًا ذريعًا".

وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة شابها العنف في بعض الأحيان وأدخل المستعمرة البريطانية السابقة في اضطرابات، بحسب "سكاي نيوز".

وفي منتصف يونيو استجابت لام للاحتجاجات بتعليق مشروع القانون، غير أن الخطوة لم تهدئ المعارضين الذين واصلوا المظاهرات ضد مشروع القانون ودعوا إلى استقالة لام، وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني في عام 1997.

هونج كونج الصين بريطانيا
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