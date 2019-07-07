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    إسرائيل: هدف إيران من تخصيب اليورانيوم هو تصنيع قنابل ذرية

    03:36 م الأحد 07 يوليه 2019
    إسرائيل: هدف إيران من تخصيب اليورانيوم هو تصنيع قنابل ذرية

    بنيامين نتنياهو

    تل أبيب - (د ب أ):

    حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم له هدف واحد وهو "تصنيع قنابل ذرية".

    وجدد، في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، مطالبة الدول الأوروبية بالقيام بشكل فوري بفرض "عقوبات انتقامية" ردا على قرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ67ر3% المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

    وقال نتنياهو :"هذه خطوة شديدة الخطورة، وأقول لأصدقائي، رؤساء فرنسا وبريطانيا وألمانيا: لقد وقعتم على هذا الاتفاق وقلتم إنه فور اتخاذهم هذه الخطوة، فستكون هناك عقوبات قاسية".

    وأضاف :"أين أنتم؟ وأنا أسأل، ليس من باب التحدي، وإنما من باب المعرفة بالتاريخ وبما يحدث عندما تتمكن الأنظمة الاستبدادية العدوانية من تجاوز الخط باتجاه أمور خطيرة علينا جميعا".

    بنيامين نتنياهو تخصيب اليورانيوم إيران قنابل ذرية إسرائيل

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