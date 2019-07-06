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    ألمانيا ترحب بالاتفاق حول المرحلة الانتقالية في السودان

    02:18 م السبت 06 يوليو 2019
    ألمانيا ترحب بالاتفاق حول المرحلة الانتقالية في السودان

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    برلين (أ ش أ)

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن ترحيب (برلين) بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير "المعارضة " في السودان.

    وأضاف - في بيان اليوم السبت، أن الاتفاق يعطي الأمل للسودانيين في السلام والديمقراطية، معربا عن تقديره لوسطاء الاتحاد الأفريقي، وإثيوبيا لتسهيل التوصل لهذا الاتفاق وجهود الوساطة التي بذلت.

    ولفت إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام الديمقراطية ، وتحقيق السلام وينعش الاقتصاد السوداني ، مؤكدا دعم ( برلين ) وشركائها الدوليين الحكومة الانتقالية في السودان.

    جدير بالذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد لاقى صدى إيجابيا واسعا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي ، الذي رحب بدوره بالاتفاق داعيا إلى تشكيلة حكومة مدنية.

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