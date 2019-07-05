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    روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر الأسود

    08:01 ص الجمعة 05 يوليو 2019
    روسيا تجري مناورات عسكرية في البحر الأسود

    سفينة حربية روسية

    موسكو (أ ش أ)

    أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي بدأ في إجراء مناورات عسكرية في مياه البحر الأسود، حيث تجري القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) هناك مناوراتها (Sea Breeze).

    وأضافت المنطقة العسكرية الروسية - في بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن السفن الروسية ستنفذ مناوراتها في مواقع بحرية خاصة بالتدريبات، فيما ستجرى عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وقذائف مدفعية على أهدافها في المرحلة النهائية للمناورات.

    وأشار إلى أن مجموعات سفن أسطول البحر الأسود تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير لمراقبة أنشطة سفن الناتو المشاركة في مناورات (Sea Breeze 2019) في القسم الغربي من البحر الأسود.

    وتشارك حوالي 30 سفينة حربية و30 طائرة وأكثر من 900 عسكري من حلف الناتو في هذه المناورات التي وصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مناورات عسكرية روسيا البحر الأسود حلف شمال الأطلسي
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