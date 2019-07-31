تحطم مقاتلة "إف 18" تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

القاهرة – مصراوي:

أعلنت السلطات الأمريكية، تحطم طائرة عسكرية من طراز "إف 18" سوبر هورنيت، التابعة للبحرية الأمريكية، في ولاية كاليفورنيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ولم تذكر الشبكة أي معلومات عن وجود إصابات أو قتلى جراء تحطم القاتلة الأمريكية.

الطائرة "إف 18" سوبر هورنت، هي طائرة مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف، يمكنها الإقلاع من على متن حاملات الطائرات وهي النسخة المطورة من ماكدونيل دوجلاس إف-18 هورنت