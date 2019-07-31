تونس: الرئيس المؤقت يصدّق على الدعوة لانتخابات الرئاسة

تونس - (أ ش أ)

صدق رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، مساء اليوم الأربعاء، على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة اليوم.

من جهة أخرى، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إيداع ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامة وإرفاق وصل تأمين الضمان المالي وجوبا بمطلب الترشح.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، قد أعلن أمس الثلاثاء، ، عن إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر المقبل على أن تخصص الفترة من 2 إلى 9 أغسطس القادم لتقديم الترشحات لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف بفون أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، على أن تتولى الهيئة الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا يوم 31 أغسطس المقبل، مؤكدا أن الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق الانتخابي ستنطلق يوم 2 سبتمبر القادم لتتواصل حتى يوم 13 من الشهر نفسه.