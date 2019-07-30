مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في انفجار قرب سيارة للشرطة الباكستانية

كويتا (باكستان) - (د ب ا):

قال مسؤولون باكستانيون، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون، اليوم الثلاثاء، عندما انفجرت قنبلة بالقرب من منطقة باشا خان تشوك في كويتا عاصمة اقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال مسؤول الشرطة المحلية باخات اتشاكازاي إن القنبلة استهدفت سيارة للشرطة كانت مركونة بمنطقة وسط المدينة المضطربة ،حيث تتعرض قوات الأمن وأعضاء الطائفة الإسلامية الشيعية التي تشكل اقلية في باكستان غالبا لهجمات.

وقالت الشرطة إن طفلين وامرأة من بين القتلى.

لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، ولكن جيش تحرير بلوشستان اعتاد على استهداف أفراد الجيش والشرطة.