  • عاجل:الإفتاء: غدًا أول أيام شهر ذي القعدة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    ترامب: علينا مواجهة تلاعب أوروبا والصين أو الوقوف كالحمقى

    07:34 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    ترامب: علينا مواجهة تلاعب أوروبا والصين أو الوقوف كالحمقى

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين وأوروبا بممارسة تلاعب مالي كبير من خلال ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في اقتصاداتها، في أحدث تصريحاته ضد كل من الين الصيني والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

    وكتب "ترامب" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الصين وأوروبا تمارسان لعبة تلاعب كبيرة بالعملة وتضخان الأموال في نظاميهما لمنافسة أمريكا .. وعلينا مسايرة (هذه التحركات) أو أن نظل الحمقى الذين يجلسون بأدب ويتابعون الدول الأخرى وهي تمارس ألعابها .. كما اعتادوا منذ سنوات عديدة".

    يذكر أن الرئيس الأمريكي يشكو منذ فترة طويلة من زيادة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لأسعار الفائدة، واتجاهه إلى تشديد السياسة النقدية وتقليص حجم ميزانيته التي كانت قد تضخمت بشدة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل ضمان توافر السيولة النقدية في الأسواق".

    ويحمل الرئيس الأمريكي مجلس الاحتياط الاتحادي، وتلاعب الصين المزعوم بالعملة، مسؤولية تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، حتى مع استمرار نمو هذا الاقتصاد.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة الصين أوروبا الاقتصاد تويتر

    الخبر التالى:

    جوتيريش يدين الهجوم على مركز إيواء المهاجرين في ليبيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان