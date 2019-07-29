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    الإمارات والسعودية يدعمان مشروعًا أمميًا لتحسين سبل المعيشة باليمن

    05:44 م الإثنين 29 يوليه 2019
    الإمارات والسعودية يدعمان مشروعًا أمميًا لتحسين سبل المعيشة باليمن

    علم الإمارات والسعودية

    أبوظبي - الرياض - (أ ش أ)

    قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمًا مشتركًا لمشروع "الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة للأسر الأكثر ضعفًا" في محافظة "أبين" اليمنية الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" واستفاد منه 4200 صياد وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وبالشراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف من قيادة السلطة المحلية باليمن.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد ، ومحمد سعيد مدير عام المصائد السمكية بالمحافظة، دشنا توزيع مدخلات صيد الأسماك على المستفيدين في مديريتي زنجبار وخنفر ضمن المشروع.

    وتأتي هذه المشاريع ضمن الدعم المشترك الذي تقدمه دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية عبر المنظمات الدولية وفي إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل المعيشة لدى سكان المناطق التي تضررت من الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.

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    الإمارات السعودية اليمن منظمة الأغذية والزراعة

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