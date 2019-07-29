السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة

الرياض - (د ب أ):

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الاثنين وصول أكثر من مليون حاج حتى يوم أمس إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الاثنين، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم (4 يوليو الحالي) وحتى أمس بلغوا 08ر1 مليون حاج".

وكانت الهيئة العامة للإحصاء ذكرت أن إجمالي أعداد الحجاج الذي أدوا الفريضة العام الماضي بلغ نحو 4ر2 مليون حاج، 8ر1 مليون منهم من خارج المملكة.