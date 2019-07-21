الفيضانات تقتل 12 خرتيتا نادرا في الهند

نيودلهي - (د ب أ):

أعلن مسؤولو حديقة وطنية في الهند، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 12 خرتيتا وحيد القرن من نوع نادر، نفقت نتيجة للفيضانات في الحديقة الواقعة بشمال شرقي الهند.

وقال مسؤول في حديقة كازيرانجا الوطني في ولاية آسام إن 11 من هذه الحيوانات غرقت أثناء محاولتهم الهرب من مياه الفيضانات، فيما انزلق خرتيت واحد آخر في خندق أثناء محاولته تسلق أرض مرتفعة.

وتعد الحديقة المترامية الأطراف، والتي تبلغ مساحتها 430 كيلومترا، أحد مواقع التراث العالمي المسجلة لدى منظمة اليونسكو، وتضم ثلثي الخراتيت وحيدة القرن في العالم- والمعروفة أكثر باسم وحيد القرن الهندي.

وفي آخر إحصاء في عام 2015، كان عدد حيوانات وحيد القرن في الحديقة هو 2401 وحيد قرن.

وأثرت الفيضانات الأخيرة على نحو 90% من مساحة الحديقة، ما أجبر الحيوانات على الفرار إلى مناطق مرتفعة.

وقال مدير الحديقة، بي سيفاكومار، إن 141 حيوانا بريا على الأقل نفقوا منذ 13 يوليو الجاري. ومن بين هذه الحيوانات خراتيت وفيل وخنزير بري وأنواع مختلفة من الغزلان.

وغرق معظم هذه الحيوانات، في حين تعرض بعضها لصدمه من جانب المركبات أثناء عبور طريق سريع يمر عبر الحديقة للانتقال إلى تلال كاربي أنجلونج.

وتم إنقاذ 60 حيوانا على الأقل وأُطلق معظمها في البرية.