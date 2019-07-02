الوسيط الأفريقي: نقطة واحدة فقط خلافية بين الأطراف السودانية لكنها حساسة

القاهرة – مصراوي:

أكد الوسيط الأفريقي إلى السودان، أنه تقدم بوثيقة متوازنة للأطراف في الخرطوم، لافتًا إلى أن هناك نقطة واحدة فقط خلافية بين الأطراف السودانية، لكنها حساسة.

وأعلن الوسيط الأفريقي، في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن طرفي الخلاف في السودان قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق.

ودعا الوسيط الأفريقي طرفي الخلاف في السودان إلى الاتفاق على المجلس السيادي، لافتًا إلى أن هناك تاقرب كبير بين الأطراف حول أغلبية النقاط.

وطالب المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى الحرية والتغيير إلى استئناف المفاوضات مرة أخرى، بعدما أحجمت المعارضة عن ذلك احتجاجًا على مقتل متظاهرين، لافتًا إلأى أنه تم دعوة الطرفين للاجتماع غدا.

وشكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة حيث كان من المفترض أن تبدأ الاتصالات بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع.