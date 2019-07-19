ميركل عن البريكست: يمكن تجاوز معضلة الحدود الأيرلندية

برلين- (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيظل ساريا حتى عقب تعيين رئيس وزراء جديد لبريطانيا، موضحة في المقابل أن معضلة الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية المعروفة باسم "شبكة الأمان"، يمكن "تجاوزها".

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين إنه تم التفاوض على اتفاقية الخروج بعناية فائقة، مضيفة أنه تم النجاح في تجنب فرض رقابة على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم انتهاء السوق الأوروبية المشتركة هناك، فإنه يمكن بذلك تجاوز معضلة "شبكة الأمان".

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة "شبكة الأمان" في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد تضمن عدم وجود رقابة على الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا العظمى وجمهورية أيرلندا العضوة في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وبحسب هذه القاعدة، ستظل المملكة المتحدة بأكملها في بادئ الأمر في الاتحاد الجمركي، وأيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة، لحين توصل لندن وبروكسل إلى حل أفضل.

ويرفض الداعم المتعصب للبريكست والمرشح لخلافة تيريزا ماي في منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا، بوريس جونسون، ومنافسه جيرمي هانت، هذه القاعدة.

وذكرت ميركل أن قاعدة "شبكة الأمان" مجرد تعبير عن حقيقة عدم الوصول إلى حل، وقالت: "لذلك أقول إن اتفاقية الخروج هي اتفاقية خروج"، لكن يمكن "إذا جاز التعبير تجاوز" هذه القاعدة، إذا تم التوصل إلى اتفاق، موضحة أن المهمة تكمن في صياغة الاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية على نحو أدق وأفضل وأوجز مما هو عليه الحال الآن.