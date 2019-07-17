ظريف: ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام

لندن- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام.

وأضاف ظريف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرت مقتطفات منها ليل الثلاثاء/الأربعاء: "أعتقد أن الرئيس ترامب يتلقى المشورة من أشخاص غير مهتمين بتعزيز السلام، بل يهتمون بدفع جدول أعمال لديهم"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن يوم الأحد استعدادا مشروطا لإجراء مفاوضات فورية مع الولايات المتحدة.

وقال روحاني: "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات (مع الولايات المتحدة) دائما وفي هذه الساعة أيضا بل وحتى الآن".

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2015 وفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وتأججت التوترات بين البلدين بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة أمريكية في الخليج الشهر الماضي.