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    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأردني

    08:51 م الإثنين 15 يوليه 2019
    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأردني

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (أ ش أ)

    بحث وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن.

    وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تضمن مُتابعة نتائج الدورة الثامنة والعشرين للجنة العُليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي استضافتها القاهرة مطلع شهر يوليو الجاري على مستوى رئيسيّ وزراء البلدين.

    كما ناقش الوزيران مشروعات التعاون الاقتصادي والصناعي المُشترك الجاري تنفيذها.

    وأعرب وزيرا الخارجية عن الارتياح تجاه التطور الكبير الذي تشهده العلاقات.

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    وزارة الخارجية المصرية أيمن الصفدي سامح شكري

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