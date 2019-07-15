ارتفاع عدد ضحايا حادث "مشجعي الجزائر" إلى 7

الجزائر- (د ب أ):

ارتفع عدد ضحايا حادث السير في الجزائر، إلى 7 أشخاص، اليوم الاثنين، أثناء الاحتفالات بتأهل منتخب محاربي الصحراء للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبدالعزيز بولاية جيجل شرقي البلاد، كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 2-1، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.

وصعدت الجزائر إلى الدور النهائي بعد فوزها على نيجيريا 2-1، لتلاقي السنغال في المباراة النهائية المقررة على استاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل.​