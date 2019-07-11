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    ارتفاع عدد مصابي حريق إحدى المحطات الكهربائية بموسكو إلى 11 شخصًا

    04:56 م الخميس 11 يوليه 2019
    ارتفاع عدد مصابي حريق إحدى المحطات الكهربائية بموسكو إلى 11 شخصًا

    حريق إحدى المحطات الكهربائية بموسكو

    موسكو- (أ ش أ):

    أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين جراء الحريق الذي اندلع في إحدى محطات توليد الكهرباء في مدينة "ميديشي" في ضواحي العاصمة موسكو إلى 11 شخصا.

    وذكرت السلطات الروسية ـحسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ أن الحريق اندلع في مساحة ألف متر مربع، مشيرة إلى أن 50 آلية ومروحتين وقطارا ساهمت بشكل كبير في إخماد الحريق.

    وأكدت السلطات الروسية أن هذا الحريق لن يؤثر على إمداد موسكو بالكهرباء، ولا يمثل خطرا على المناطق السكانية في العاصمة.

    وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد شعلة الحريق، الذي شب في المحطة الحرارية رقم "27" في مدينة "ميديشي" بضواحي العاصمة موسكو.

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