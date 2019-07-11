روسيا: قلقون من الوضع في مضيق هرمز

موسكو - (د ب أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن قلق موسكو إزاء تطورات الأوضاع في مضيق هرمز.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الخميس عن ريابكوف القول "إن الوضع هناك يثير القلق للغاية. ونعتقد بأن خطر المواجهة المباشرة ازداد في الآونة الأخيرة إلى حد أن التنبؤ بكيفية تطور الأحدث يزداد صعوبة".

وشدد على جاهزية موسكو لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.

ولفت إلى أن "سبب ذلك مفهوم وهو الخط المتعمد لواشنطن الهادف لتصعيد التوتر (مع إيران)".

وذكر الدبلوماسي الروسي، في المقابل، أن موسكو تدعو طهران إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول الاتفاق النووي.

وحول احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، قال ريابكوف :"إنه أمر مشين أن تنفذ بريطانيا، بصفتها حليفا قريبا للولايات المتحدة، وبالتعاون مع سلطات جبل طارق، عملية لا تتفق مع مقتضيات القانون الدولي والقوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي على حد سواء، ومع ذلك تحاول لندن إلقاء المسؤولية عن تصعيد الوضع على عاتق طهران".

وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية ذكر اليوم أن زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، بينما قال مسؤولون أمريكيون إن الزوارق كانت تحاول الاستيلاء على الناقلة. وقد نفت إيران صحة هذه المزاعم.