حول العالم في 24 ساعة: استقالة سفير بريطانيا لدى أمريكا بعدما هاجم ترامب
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزارة الخارجية البريطانية استقالة السفير البريطاني في الولايات المتحدة من منصبه، وذلك بعد خلاف تسبب فيه تسرب برقيات انتقد فيها السفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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