  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    حول العالم في 24 ساعة: استقالة سفير بريطانيا لدى أمريكا بعدما هاجم ترامب

    01:00 ص الخميس 11 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: استقالة سفير بريطانيا لدى أمريكا بعدما هاجم ترامب

    السفير البريطاني كيم داروتش

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان وزارة الخارجية البريطانية استقالة السفير البريطاني في الولايات المتحدة من منصبه، وذلك بعد خلاف تسبب فيه تسرب برقيات انتقد فيها السفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    كيم داروتش بريطانيا الولايات المتحدة دونالد ترامب السودان أنجيلا ميركل ألمانيا البرلمان الجزائري الجزائر

    الخبر التالى:

    روسيا والإمارات يبحثان التعاون في قطاع الطاقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان