نائب وزير الخارجية يتوجه لنيروبي للمشاركة في المؤتمر الأفريقي حول الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الموافق 10 يوليو 2019 إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، والذى يُعقد فى نيروبى يومى 10 و11 يوليو 2019.

ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الأفريقية فى مواجهة الإرهاب.