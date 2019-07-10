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    نائب وزير الخارجية يتوجه لنيروبي للمشاركة في المؤتمر الأفريقي حول الإرهاب

    03:15 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    نائب وزير الخارجية يتوجه لنيروبي للمشاركة في المؤتمر الأفريقي حول الإرهاب

    السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأ

    القاهرة - مصراوي:

    يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الموافق 10 يوليو 2019 إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة فى المؤتمر الأفريقى الإقليمى رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب، والذى يُعقد فى نيروبى يومى 10 و11 يوليو 2019.

    ويناقش المؤتمر سبل مكافحة الإرهاب من منظور شامل يتناول كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلاً عن استعراض الممارسات والدروس الناجحة لدول القارة الأفريقية فى مواجهة الإرهاب.

    حمدى سند لوزا نيروبي المؤتمر الأفريقي حول الإرهاب الإرهاب

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