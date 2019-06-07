رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو لانتقال سريع وديمقراطي للسلطة في السودان
06:03 م الجمعة 07 يونيو 2019
القاهرة - مصراوي:
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لانتقال سريع وديمقراطي للسلطة في السودان.
وتأتي دعوة آبي أحمد، التي ذكرتها وكالة الأنباء الفرنسية، بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء مع كلًا من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وتوجه آبي أحمد، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يوما واحدا.
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