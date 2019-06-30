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    وزير خارجية لبنان: الاستقرار السياسي هو المدخل لتجاوز الأزمة الاقتصادية

    06:20 م الأحد 30 يونيو 2019
    وزير خارجية لبنان: الاستقرار السياسي هو المدخل لتجاوز الأزمة الاقتصادية

    وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

    بيروت - (أ ش أ)

    أكد وزير الخارجية اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أن حالة الثبات السياسي والاستقرار التي يعيشها لبنان، ستمثل المدخل لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

    وقال باسيل – خلال جولة على مراكز التيار الوطني الحر بمنطقة عاليه، والتي تعد واحدة من كبريات المدن بمحافظة جبل لبنان – إن لبنان لديه من القدرات والإمكانيات التي تؤهله لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه في الوقت الراهن.

    وأضاف: "الأساس هو صمودنا السياسي ووحدتنا الوطنية والتفاهمات السياسية التي حققناها في هذا البلد، والتي تحفظه ونطمح أن نعززها بصورة أكبر، لأنها ضمانة لبنان ووحدته وبما يحفظ التنوع والتعددية والديمقراطية".

    ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير في الموازنة مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

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    جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني لبنان التيار الوطني الحر

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