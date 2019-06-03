السنوار يدعو للوحدة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن الأمريكية

غزة (د ب أ)

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة يحيى السنوار اليوم الإثنين، إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن الأمريكية.

وأعلن السنوار خلال لقاء مع وجهاء ومخاتير (عُمد) غزة تحت عنوان (موحدون ضد صفقة القرن)، جاهزية حماس ل"تحقيق الوحدة والشراكة والعمل معا لمواجهة صفقة القرن وتحقيق أهدافنا الوطنية".

وأكد السنوار أن صفقة القرن "ستسقط بعز عزيز أو بذل ذليل".

وقال السنوار إن "أخطر ما في هذه الصفقة هو قضم الضفة الغربية، وهو ما يتطلب إطلاق يد المقاومة الفلسطينية".

وأضاف السنوار "سنعمل على مراكمة القوة لاستكمال عدة التحرير والوقوف للاحتلال الإسرائيلي بالمرصاد وردعه عن التغول بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

كما أكد السنوار على رفض ورشة العمل الأمريكية الاقتصادية المقررة في البحرين هذا الشهر لبحث تنفيذ الشق الاقتصادي من صفقة القرن.

ودعا رئيس حماس في غزة أهل البحرين إلى "إعلان الحداد والإضراب في 25 و26 من الشهر الجاري" موعد تنفيذ ورشة العمل الاقتصادية الأمريكية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية اعلنت رفضها لصفقة القرن وأوقفت واتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالب منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.