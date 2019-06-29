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    اردوغان قبل لقاء ترامب: صفقة شراء منظومة "اس-400 " تمضي قدما

    07:33 ص السبت 29 يونيو 2019
    اردوغان قبل لقاء ترامب: صفقة شراء منظومة "اس-400 " تمضي قدما

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن خطة شراء منظومة "اس-400 " للدفاع الجوي من روسيا تمضي قدما وتمثل أولوية بالنسبة لأنقرة، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الرسمية خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أوساكا اليابانية.

    وجاء اجتماع اردوغان مع بوتين قبيل اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ظل تهديد واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا اشترت منظومة (اس-400) .

    أردوغان دونالد ترامب تركيا منظومة إس 400 الدفاع الجوي فلاديمير بوتين

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