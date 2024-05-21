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BBC

بدء اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون بالوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الإيراني

03:04 م الثلاثاء 21 مايو 2024

إبراهيم رئيسي

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بي بي سي

بدأ اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون في أستانا، عاصمة كازاخستان، بالوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفده.

اجتمع وزراء الخارجية والدبلوماسيون من العديد من الشركاء السياسيين والاقتصاديين لإيران اليوم في أستانا.

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "على الرغم من هذه الظروف الصعبة، يشارك ممثلون إيرانيون في مجلس الوزراء هذا لأول مرة".

وكان من المفترض أن يلقي الوزير الراحل حسين أمير عبد اللهيان كلمة في هذا الاجتماع.

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BBC
إبراهيم رئيسي منظمة شنجهاي للتعاون طائرة الرئيس الإيراني
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