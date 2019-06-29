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    ترامب عن اجتماعه مع الرئيس الصيني: "ممتاز.. الآن عدنا إلى المسار الصحيح"

    08:01 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب عن اجتماعه مع الرئيس الصيني: "ممتاز.. الآن عدنا إلى المسار الصحيح"

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه اليوم السبت مع نظيره الصيني شي جين بينج "بالممتاز"، قائلا، "لقد عدنا الآن إلى المسار الصحيح".

    وقد رفض الرئيس ترامب الإفصاح عما إذا كان قد توصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني أم لا.

    وقال ترامب إن المحادثات جرت بشكل جيد كما كان متوقعًا.

    وأضاف ترامب: "لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس الصيني شي، لقد كان ممتازًا ، وأقول ممتازًا".

    واستطرد الرئيس الأمريكي قائلا إن "المفاوضات مستمرة" مع الصين ، وإنه سوف يقدم المزيد من التفاصيل حول لقائه مع الرئيس شي جين بينج في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

    وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد ذكرت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استئناف محادثاتهما التجارية وذلك عقب اجتماع الزعيمين الأمريكي والصيني في اليابان.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة الصين قمة العشرين اليابان شي جين بينج

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