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وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث التوتر مع إيران

09:26 ص الإثنين 24 يونيو 2019
وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث التوتر مع إيران

مايك بومبيو

القاهرة- (مصراوي):

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات بشأن الملف الإيراني، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وقال بومبيو أمس الأحد عشية جولته الدولية التي تشمل السعودية والإمارات والهند واليابان وكوريا الشمالية: "السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي".

ويأتي ذلك في إطار التصعيد الأمريكي ردا على إسقاط طهران طائرة تجسس أمريكية بدون طيار قبل أيام قليلة.

وزادت حدة التوتر بين الجانبين بعد انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران وإعادة الإدارة الأمريكية العمل بالعقوبات على إيران، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية.

مايك بومبيو إيران السعودية

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