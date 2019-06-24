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حميدتي رئيسا للجنة التواصل مع الحركات المسلحة في السودان

12:56 ص الإثنين 24 يونيو 2019
حميدتي رئيسا للجنة التواصل مع الحركات المسلحة في السودان

عبدالفتاح البرهان

القاهرة- (مصراوي):

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة، بحسب "سكاي نيوز".

‏ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي" وعضوية رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي، ونائبه، بالإضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.

وفي مؤتمر صحفي، أشار الكباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكدًا حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة وأمن السودان، وقال: "نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك معاناة ولا بد من الإسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية".

عبدالفتاح البرهان المجلس العسكري الانتقالي السودان محمد حمدان دقلو

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