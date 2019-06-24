حميدتي رئيسا للجنة التواصل مع الحركات المسلحة في السودان

القاهرة- (مصراوي):

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة، بحسب "سكاي نيوز".

‏ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي" وعضوية رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي، ونائبه، بالإضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.

وفي مؤتمر صحفي، أشار الكباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكدًا حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة وأمن السودان، وقال: "نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك معاناة ولا بد من الإسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية".