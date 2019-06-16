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    السراج يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

    01:15 م الأحد 16 يونيو 2019
    السراج يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ف

    طرابلس - (د ب أ):

    أطلق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم الأحد مبادرة لحل الأزمة الليبية.

    وتتضمن المبادرة عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، على أن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.

    فائز السراج الأزمة الليبية ليبيا

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