"الحرة": واشنطن رصدت قاربا إيرانيا يزيل لغما من الناقلة اليابانية المنكوبة

واشنطن- أ ش أ:

أفادت قناة ( الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن واشنطن تملك تسجيلات وأدلة تظهر قاربا إيرانيا وهو يزيل لغما غير متفجر من قرب الناقلة اليابانية التي تعرضت لاعتداء في بحر عمان.

وذكرت القناة في نبأ عاجل دون التطرق بمزيد في التفاصيل في هذا الصدد.

كان مصدر مسئول أمريكي قد صرح في وقت سابق، إنه شاهد فيديو يظهر عناصر في الحرس الثوري الإيراني وهم يقتربون من الناقلة ويأخذون اللغم.

وأضاف المصدر أن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل، حركة قارب إيراني إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين وهو يزيل لغما غير متفجر من هيكلها، كما تظهر الصور شخصا على متن القارب الصغير وهو يأخذ اللغم غير المتفجر.