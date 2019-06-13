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    الخارجية العراقية تدين استهداف مطار "أبها" وناقلتي النفط

    06:02 م الخميس 13 يونيو 2019
    الخارجية العراقية تدين استهداف مطار "أبها" وناقلتي النفط

    أرشيفية

    بغداد - (أ ش أ)
    أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار "أبها" وناقلتي النفط ، مؤكدة وقوف العراق ضد أي اعتداء.

    وقالت الوزارة - في بيان أوردته السومرية نيوز "العراقية" - "إن العراق يدين الهجوم الذي استهدف مطار أبها المدني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان أبحرت إحداهما من المملكة العربية السعودية والأخرى من الإمارات العربية المتحدة".

    وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بتعرض ناقلتي نفط لهجوم من قبل جهة مجهولة في خليج عمان ، فيما أعلنت السعودية أمس الأربعاء قيام الجماعات "الحوثية" باستهداف مطار أبها بمقذوفات حربية.

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    مطار أبها السعودية العراق ايران

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