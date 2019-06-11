الإمارات: مرحلة حسّاسة في السودان بعد سنوات "دكتاتورية البشير والإخوان"

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده مستمرة في التواصل مع كافة مكونات المعارضة في السودان ومع المجلس العسكري الانتقالي للمساهمة في دعم الانتقال السلمي.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر :"يستمر تواصل الامارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".

ودعت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، الثلاثاء، إلى تعليق العصيان المدني والإضراب بشكل مؤقت، مشيرة إلى إن المجلس العسكري الانتقالي تكبد خسائر سياسية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بيان رسمي أن قوى الحرية والتغيير في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، من أجل نقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

أوضح البيان أيضًا أن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي يأتي بشكل مؤقت "لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن أن الحياة كانت طبيعية في السودان على الرغم من دعوات العصيان المدني، في حين وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى البلاد لبدء عملية وساطة بين طرفي الأزمة في السودان.