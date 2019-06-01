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    رئيس الوزراء الروسي: كييف قادرة على إحياء العلاقات مع موسكو

    05:02 م السبت 01 يونيو 2019
    رئيس الوزراء الروسي: كييف قادرة على إحياء العلاقات مع موسكو

    رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف

    موسكو - (أ ش أ):

    أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن السلطات الأوكرانية قادرة على إحياء العلاقات مع روسيا.

    وقال مدفيديف، في لقاء تليفزيوني بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، "إن التصريحات التي نسمعها حاليا من كييف متناقضة للغاية، لكننا لا نرى أي أعمال حقيقية حتى الآن، ولنتحلى بالصبر، فحتى الآن لم نر شيئا جديدا، ولا أريد أن أسبق الأحداث، ففي نهاية المطاف فإن كل شيء في أيدي الرئيس الأوكراني الجديد والسلطات الجديدة وإذا أرادوا القيام بأي خطوات فسيقومون بها".

    وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية إذا أرادت إنعاش شيء ما فإنها قادرة تماما على فعل ذلك، متابعا: "إن الكرة في ملعبهم".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق اليوم، نظيره الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، لزيارة واشنطن، دون تحديد موعد الزيارة.

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