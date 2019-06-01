ترامب ينهي المعاملة التجارية التفضيلية للهند

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن الهند ستفقد امتيازاتها التجارية مع الولايات المتحدة كدولة نامية مستفيدة اعتبارا من الأسبوع الجاري.

وقال ترامب في بيان "تأكدت أن الهند لم تقدم ضمانات للولايات المتحدة بأنّها ستسمح بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها".

وأضاف "وبناءً على ذلك، فمن المناسب إنهاء تصنيف الهند كدولة نامية مستفيدة اعتبارًا من 5 يونيو 2019".

وكان ترامب قد أبلغ دلهي والكونجرس الأمريكي بقرار إخراج الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في 4 مارس.